للمرة الثانية خلال يومين.. بلاغ كاذب يجبر طائرة في السودان على الهبوط اضطراريًا

هبطت طائرة سودانية من طراز “بوينغ 737” اضطراريًا، الأربعاء، بمطار الخرطوم الدولي، على متنها 110 ركاب، و8 من أفراد طاقم الطائرة، بعد تلقيها بلاغًا من جهة مجهولة بوجود قنبلة على متنها.

وتسبب البلاغ بحالة إرباك كبيرة بصفوف ركاب الطائرة السودانية، وقال المتحدث باسم مطار الخرطوم، محمد المهدي نصر عبدون: إن “الطائرة تتبع لشركة خاصة، كانت في طريقها من مدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور إلى الخرطوم”.

وأوضح عبدون أنه “عند منتصف المسافة بين نيالا والخرطوم، استقبل قائد الطائرة رسالة من جهة مجهولة بوجود قنبلة على متن الطائرة”.

وتابع: “مطار الخرطوم الدولي أعلن حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الموقف، وهبطت الطائرة بسلام وسط إجراءات أمنية مشددة”.

وأضاف: “أخضعنا الطائرة للتفتيش بشكل دقيق، دون العثور على أي مهدد أمني”.

وهذه المرة الثانية في غضون يومين التي تتكرر فيها الحادثة، إذ سبق أن أعلن مركز الملاحة الجوية بمطار الخرطوم، الإثنين الماضي، هبوط طائرة تركية اضطراريًا بمطار الخرطوم، بعد أن تلقى قائدها بلاغًا كاذبًا بوجود قنبلة على متنها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هبطت طائرة تتبع للخطوط التركية من طراز “بوينغ 738″، قادمة من العاصمة الكينية نيروبي، في طريقها إلى تركيا، بمطار الخرطوم بعد أن أبلغ قبطانها سلطات الطيران المدني السودانية بوجود “قنبلة” على متنها.

غير أن التحريات وعمليات التفتيش آنذاك أثبتت أن بلاغ القنبلة الذي تقدم به راكب بريطاني، قال إنه تلقى رسالة عبر حاسوبه المحمول، كان “كاذبًا”.