طعن حارس أمن خلال مشاجرة جماعية بمستشفى سعودي

أصيب حارس أمن في أحد مستشفيات مدينة جدة، غربي السعودية، بجروح، إثر تعرّضه للطعن في مشاجرة جماعية نشبَت، أمس الثلاثاء، بين موظفي الأمن.

ولم تتضح أسباب المشاجرة، التي استدعت تدخل الأجهزة الأمنية في جدّة لفض الاشتباك، الذي وقع بين عددٍ من موظفي الحراسات التابعين لإحدى الشركات المُتعاقدة، داخل مستشفى الصحة النفسية في المحافظة، وفقَ صحيفة “سبق” المحلية.

وأدّى العراك إلى إصابة المدير المناوب بجروح إثر تعرّضه لطعنة في يده اليُسرى بسلاح أبيض، أثناء محاولته فض الاشتباك الذي وقع أمام بوابة الطوارئ بالمستشفى.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، عبدالله الغامدي، إن المديرية قرَّرت -على الفور- استبعاد موظفي الشركة المتشاجرين وكل مَن له علاقة بتلك الحادثة.

وأضاف الغامدي أن “الشركة ستتعرَّض لعقوبات نظامية، فضلاً عن تحريك دعوى عامّة ضدّ مَن تسبّب في إصابة أحد الموظفين الرسميين في أثناء محاولته فض المشاجرة، وضدّ كل مَن يثبت عدم احترامه للتعليمات المعمول بها في المستشفى بصفته مرفقًا عامًا”.