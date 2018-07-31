بعد تعطله فجأة.. سلم كهربائي يكاد يقتلع ذراع طفلة رضيعة (فيديو)‎

علق ذراع طفلة رضيعة بسلم كهربائي في أحد الأسواق الصينية، ما أدى إلى حدوث تمزق وتشوه به، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من تحريرها.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف كاد سلم كهربائي أن يقتلع ذراع طفلة في الصين، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية، التي أوضحت أن الحادث وقع مساء الأحد الماضي في سوبرماركت “هيرون وانجيا” في مدينة “يونغتشو” بمقاطعة هونان جنوب شرق الصين.

وفي الفيديو يمكن رؤية والدة الفتاة وهي تطلب المساعدة وتمسك طفلتها التي تصرخ من الألم، بعد أن تعطل السلم فجأة، وعلقت الفتاة التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا إذ كانت تلعب على السلم الكهربائي، عندما علق ذراعها داخل الماكينة لمدة 30 دقيقة.

تم إغلاق الجهاز على الفور، ولكن ذراع الفتاة كان قد علق بين فجوة ولوحة جانبية.

لحسن الحظ، حرر رجال الإطفاء الفتاة في نهاية المحنة التي دامت 30 دقيقة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بعد خضوعها لجراحة لعلاج ذراعها المشوه.

وقال الطبيب إن ذراع الطفلة اليمنى كان مشوهًا وممزقًا تقريبًا، موضحًا أن كل ما كان يربط ذراع الطفلة بجذعها هو الجلد والأنسجة الرخوة فقط.