مصر.. راكب ينقذ طائرة من “كارثة محققة”

أنقذ مسافر مصري، يوم الثلاثاء، طائرة بأحد الخطوط الداخلية، من كارثة محققة، بعدما لاحظ خروج دخان من جناح الطائرة الأيسر أثناء سيرها على ممر الإقلاع.

وقال مصدر داخل المطار لـ”إرم نيوز”، إن “راكبًا على رحلة من أسوان إلى القاهرة رقم 091 ساهم في إنقاذ الطائرة بمسارعته في إبلاغ قائد الطائرة بوجود ” شرر” نار بجناح الطائرة الأيسر، وكذلك تسرب دخان؛ ما دفع قائد الطائرة إلى العودة لمكان انتظار الطائرات مجددًا”.

واستعانت إدارة المطار بفرق من الإطفاء والإسعاف، تحسبًا لاشتعال الطائرة أو تفاقم الأزمة.

وأعلن مطار أسوان عن تأجيل الرحلة، وخروجها على الطائرة نفسها بعد ساعتين من الموعد المحدد لها، إذ تدخَّل الفريق الفني بالمطار لإصلاح الخلل الموجود بالطائرة.