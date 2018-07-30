السيطرة على حريق في مطار الملك خالد بالرياض (صورة)

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، بوقوع حريق في مواقف السيارات التابعة لمطار الملك خالد بالعاصمة الرياض.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات إخبارية سعودية، صورًا لما قالت إنه لبعض السيارات التي اشتعلت فيها النيران.

وقال ناشطون إنه تمت السيطرة على الحريق بالفعل من قبل الجهات المختصة في العاصمة الرياض.

من جهته، أكد عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق” السعودية تلك الأنباء عبر حسابه بموقع “تويتر”، مؤكدًا أن الحريق “محدود” نافيًا وجود أضرار بشرية.

وقال: “تمت السيطرة على حريق محدود اندلع في سيارة وانتقل لأخرى كانت تقف بجوارها في مواقف الصالات الدولية ب # مطار_الملك_خالد . أضرار الحريق اقتصرت على سيارتين فقط ولايوجد أي أضرار بشرية ولله الحمد”.

للتوضيح:

تمت السيطرة على حريق محدود اندلع في سيارة وانتقل لأخرى كانت تقف بجوارها في مواقف الصالات الدولية ب #مطار_الملك_خالد .

اضرار الحريق اقتصرت على سيارتين فقط ولايوجد اي اضرار بشرية ولله الحمد. — عبدالله البرقاوي (@albargawy) July 30, 2018

من جهته، نشر حساب مطار الملك خالد الرسمي عبر “تويتر” تغريدة لتوضيح الملابسات جاء فيها: “إشارةً إلى الأخبار المتداولة بشأن نشوب حريق في مواقف المطار، نوضح أن سيارة في المواقف تعرضت للحريق وتضررت سيارتان أخرى بجانبها، وتم السيطرة عليه فوراً، وإخماده ولا يوجد أضرار بشرية ولله الحمد”.