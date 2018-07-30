ثالث انتحار خلال شهرين.. شاب مصري يلقي بنفسه أسفل عجلات “مترو”

أقدم شاب مصري، اليوم الإثنين، على الانتحار بإلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق، في محطة أحمد عرابي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفوجئ ركاب المترو بقيام شاب بالعقد الثالث من العمر، بالقفز تحت عجلات القطار، فيما سارعت الجهات المعنية إلى رفع جثمانه ونقله إلى أحد المستشفيات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب “انتحر بسبب معاناته ماديًا، في ظل عدم قدرته على الزواج”.

يشار إلى أن هذه ثالث حالة انتحار خلال شهرين فقط بمترو الأنفاق، بينها حالة لفتاة قفزت أمام القطار بمحطة مارجرجس، وشاب ألقى بنفسه أسفل عجلات المترو بمحطة المرج، وتم إرجاع الحادثين لمشاكل نفسية.