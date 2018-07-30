بالفيديو.. أغنية “كيكي” تشعل شجارًا بين شباب في الكويت

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار بين شابين، قيل إنه بمنطقة الشويخ الصناعية في دولة الكويت.

وأظهر المقطع، شابان احتدم بينهما الشجار واشتبكا بالأيدي وسط شارع عام على ما يبدو، الأمر الذي أدى إلى تزاحم المركبات، فيما ظهر أشخاص آخرون يحاولون السيطرة على الموقف.

ولم يُظهر المقطع ما يوضح سبب المشاجرة، لكن ناشطين قالوا إنها “اندلعت بسبب تشغيل شاب لأغنية كيكي بصوت مرتفع في سيارته، إذ طلب منه آخرون خفض الصوت، لتندلع المشاجرة إثر ذلك”.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة.

وأغنية “كيكي” للمغني “كريك” انتشرت بشكل كبير عبر مختلف دول العالم، خاصة مع رقصتها التي عرفت بـ”تحدي كيكي”، إذ يترجل الشخص من سيارته ويقوم بأداء الرقصة على أنغام الأغنية إلى جانب سيارته التي تستمر بالتحرك بشكل بطيء.