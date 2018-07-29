بسبب اليوتيوب.. سيدة تنزف حتى الموت أثناء الولادة

يُستخدم اليوتيوب عادة لتعلم العديد من الأمور في شتى المجالات، من الصحية والتكنولوجية إلى الجمالية، من خلال مقاطع الفيديو التعليمية، ولكن للأسف لم يكن اليوتيوب مفيدًا لتلك الشابة، حيث كلفها حياتها.

ماتت شابة هندية أثناء الولادة بعد الاعتماد على فيديو تعليمي على اليوتيوب للمساعدة في الولادة في المنزل.

وفقًا لما كشفته صحيفة “مترو” البريطانية، قررت “كريثيغا” البالغة من العمر 28 عامًا، أن تلد في المنزل في قرية “راتنجاري سوارار” بجنوب الهند، والاعتماد على اليوتيوب.

كانت “كريثيغا” وهي أم لطفلة (3 سنوات)، برفقة زوجها أثناء الولادة عندما استعانت بفيديو ذا عنوان “كيف تساعد سيدة حامل”، ولكنها توفت نتيجة مضاعفات، إذ لم تخرج المشيمة أثناء الولادة، وهذا أمر لم يذكر الفيديو كيفية التعامل معه.

كشفت السلطات، أن “كريثيغا” توفت نتيجة النزيف حتى الموت، كما تحقق مع الزوج لترى ما إذا كان لديه أي علاقة بموت زوجته.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التقارير أن “كريثيغا” نُقلت إلى المستشفى بعد الولادة، وماتت هناك، والجدير بالذكر، أنه على الرغم من وفاتها، إلا أنها ولدت رضيعًا في كامل صحته.

وحتى الآن، لم تظهر تقارير جديدة عن الواقعة وما إذا كان الزوج متورطًا، حيث إنه لم يكن لديه خبرة طبية ويعمل بمصنع للملابس، ولكن مع ذلك هناك شكوك تدور حول تأخر نقل زوجته إلى المستشفى وعدم التصرف حينذاك.