خروج “قطار أسوان” عن مساره يقود مسؤولين مصريين للتحقيق (صور)

أصيب 10 مواطنين مصريين، اليوم الأحد، بإصابات خطيرة وكسور جراء خروج قطار عن مساره في مدينة أسوان.

وأفاد مصدر بوزارة النقل في تصريح لـ “إرم نيوز” بأن النيابة العامة قررت التحفظ على عدد من المسؤولين بالسكك الحديدية للوقوف على تبعات الحادث.

وأوضح أن القائمة شملت كلاً من مسؤول المنطقة الجنوبية لهيئة السكك الحديدة ومسؤول حركة القطارات بين مدينتي أسوان وأدفو، وكذلك ناظر محطة أسوان، وسائق القطار الذي خرج عن القضبان، ومشرف وفني البلوك بين أسوان وأدفو، وعامل العطشجي أيضًا، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر، عن خروج قطار إسباني حديث رقم “982” عن مساره أمام قرية “الشبكية” بمركز “كوم أمبو” بمحافظة أسوان.

وقالت الهيئة إن الحركة لا زالت متوقفة منذ عدة ساعات بسبب آثار الحادث، فيما قامت بالاستعانة بعدد من الأوناش الثقيلة من محطتي أسوان والأقصر لسحب القطار وإعادته لمساره.

وسارعت فرق الإسعاف إلى نقل المصابين لأحد مستشفيات أسوان، كما انتشرت سيارات تخص المطافئ وبعض الجهات المعنية بالقرب من القطار تحسبًا لاشتعال النيران فيه.

ويُعد خط القاهرة الصعيد أحد أقدم خطوط السكك الحديدية في مصر وأهمها على الإطلاق؛ كونه يخدم قرابة 30 مليون مواطن من خلال نقل الراغبين منهم في التنقل بين القاهرة ومحافظات الوجه القبلي، وكذلك نقل البضائع لتلك المحافظات.

وشهدت مصر في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى حزيران/ يونيو 2017، قرابة 116 حادث قطار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لكنّها شهدت طوال العام الماضي 159 حادث قطار على مستوى جميع المحافظات، وهو ما يشير إلى تفاقم الأزمة.

وتعد مصر من بين أسوأ 10 دول في العالم من ناحية ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، إذ سجل العام الماضي مقتل 202 شخص، وما يقرب من ألف مصاب، وسجلت القطارات 3 حوادث مدوية، كما وصلت الديون المتراكمة على هيئة سكة الحديد منذ عام 1989 إلى 43 مليار جنيه.

كما تربعت حوادث القطارات على عرش الفجائع المصرية؛ بعدما كشف تقرير لهيئة سكك حديد مصر، أن إجمالي حوادث سكك الحديد بلغ 4 آلاف و777 حادثة في السنوات الخمس الأخيرة.

في ذات الإطار، لقي 6 مواطنين مصريين مصرعهم وأصيب 25 آخرون، اليوم الأحد، جراء تصادم مروع بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل على الطريق الرباط بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد شرق البلاد.

وتشير التفاصيل إلى أن أتوبيس رحلات توجه من محافظة الدقهلية إلى بورسعيد اصطدم بسيارة نقل عند الكيلو 17، مخلفًا عشرات الوفيات والمصابين.

وتسبب الحادث في توقف الحركة بشكل كامل في طريق بورسعيد، الذي يعد أحد أهم الطرق بالبلاد كونه أحد المنافذ المهمة لنقل الركاب لمدينة بورسعيد التجارية.

ونقلت فرق إسعافية ضحايا الحادث إلى مسنشفى بورسعيد العام، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته.