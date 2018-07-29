عريس سعودي يضع شرطًا لحضور حفل زفافه

اشترط عريس سعودي على المدعوين إلى حفل زفافه عدم الحضور إلى المناسبة حاملين للأسلحة النارية، تجنبًا لإطلاق الرصاص ابتهاجًا كما جرت العادة، وهو ما قد يؤدي إلى حوادث مميتة.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن أحد أقارب الشاب، الذي سيقام حفل زفافه في مدينة “جازان”، قوله إن العريس أشار إلى طلبه في رسالة وجهها إلى المدعوين جاء فيها: “من أراد أن يسعدني ويفرحني؛ فالفرحة بشوفتكم سالمین ومغادرتكم آمنین”.

وأشاد الشاب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بمبادرة العريس، والتي جاءت “حرصًا منه على سلامة جميع المدعوين”، داعيًا إلى الكف عن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس “فهي عادة قديمة والبعض لا يزال يمارسھا، ويتمسك بھا على الرغم من خطورتھا”، على حد تعبيره.

وكانت فتاة سعودية لقيت مصرعها وأصيبت أخرى جراء إطلاق رصاص بالخطأ في حفل زفاف شقيقها، الذي أقيم الأسبوع الماضي في قرية مزهرة مدينة جازان، جنوب غرب السعودية، عندما سقط السلاح الآلي من يده وقتل الفتاة الثلاثينية وأصاب الأخرى.