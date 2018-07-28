بالفيديو.. خرج من سيارته ليرقص “كيكي” فوقع ضحية حادث دهس

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دهس سيارة لراقص كيكي في ولاية فلوريدا.

حاول جايلين نوروود أداء تحدي “كيكي” بالرقص بجانب سيارته بينما تصوره صديقته من داخل السيارة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فاجأت سيارة مارة الراقص المنهمك وهو يؤدي تحديه، وصدمته.

وفي الفيديو يمكن رؤية “جايلين” وهو يبدأ الرقص بجانب السيارة قبل أن يرصد السيارة المسرعة باتجاهه، وينزلق على الأسفلت، لتصدم السيارة رأسه وكتفه.

وفي الخلفية يمكن سماع صديقة جايلين وهي تصيح: “يا إلهي”، بينما تصدم السيارة صديقها في الشارع.

وقال جايلين الذي عانى من خدوش طفيفة: “خططت لهذا الأمر بأكمله، حيث كنت أنوي الرقص ثم القفز على السيارة، قبل الهبوط ومتابعة الرقص، لكن السائق كان مسرعًا للغاية، وانزلقت على بقعة زيت فصدمتني السيارة”.

وأضاف: “لم أعاني من إصابات بالغة، بل مجرد خدش في ذراعي”.

والآن أصدر المجلس الوطني لسلامة النقل في أمريكا تحذيراً للآخرين الذين يحاولون تأدية التحدي الخطر، وقال متحدث باسم المجلس: “إن الخروج من سيارة متحركة أو القفز إلى مسارات المرور لاستعراض مهارات الرقص، أمر أحمق وخطير بالنسبة لك ولمن حولك”.

وأضاف: “هناك وقت ومكان مناسب لكل شيء، والطرق السريعة والشوارع ليست مكانًا للرقص”.

ويأتي هذا على خلفية انتشار رقصة أو تحدي كيكي في جميع أنحاء العالم كالنار في الهشيم، حتى أن بعض مشاهير هوليوود مثل ويل سميث قد شاركوا فيها.