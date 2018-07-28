شاب ينجو بأعجوبة بعد اختراق قضيب معدني رأسه (صور)

أظهرت صور نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، كيف نجا رجل بأعجوبة في الهند بعد أن اخترق جمجمته قضيب معدني طوله متر.

خضع المصاب محمد طارق (24 عامًا) لجراحة في مستشفى أبولو جلين إيجلز في منطقة بنغال الغربية في ولاية “كولكاتا” بالهند بعد أن تعرض لحادث سيارة في الساعات الأولى من الصباح، حيث كان محمد في سيارة مع أصدقائه عندما فقد السائق السيطرة على السيارة واصطدم بالحاجز الفاصل على الطريق.

وبحسب الصحيفة، لم يتوقع أطباء الطوارئ في المستشفى نجاة محمد، عندما أدركوا أنهم سيضطرون إلى إجراء عملية جراحية عشوائية لعجزهم عن تقدير حجم الضرر بسبب تداخل القضيب مع الآشعة المقطعية.

لحسن الحظ، تمكن الأطباء من استخراج القضيب الحديدي، الذي أظهرته الآشعة السينية وهو يخترق جمجمة ودماغ محمد من ناحية إلى أخرى، باستخدام المنظار وجراحة استمرت ساعتين ونصف.

وقال الدكتور بينود سينجانيا: “كانت الحالة صعبة للغاية، وكان التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو منع النزيف الداخلي المفرط للمريض، الأمر الذي كان سيؤدي إلى وفاته بسبب إتلاف عدد كبير من الأوعية الدموية”.

وأوضح: “من الجيد أن المريض نقل إلى المستشفى مباشرة، دون محاولات لاقتلاع القضيب، وإلا كان سينزف حتى الموت”.

نجا محمد بأعجوبة بعد أن تمكن الأطباء من استخراج القضيب دون الإضرار بالأوعية الدموية، ولكنه سيعاني من صعوبة في حركة أطرافه اليمنى والكلام، الأمر الذي قال الأطباء إنه يمكن علاجه بالعلاج الطبيعي.