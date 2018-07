طائرة تهبط اضطراريًا بطريق مزدحم في شيكاغو (فيديو وصور)

هبطت طائرة صغيرة اضطراريًا في طريق مزدحم بولاية شيكاغو الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وذكر موقع “سي بي إس نيوز” الأمريكي، أن السلطات في مدينة “ليك شور درايف” بالولاية، تلقت نداء من طيار الطائرة ذات المحرك الواحد، يفيد بأنه يواجه موقف طوارئ؛ بسبب نفاد الوقود في طائرته وأنه يريد الهبوط.

وأضاف، أن السلطات أغلقت جزءًا من الطريق على الفور؛ للسماح بهبوط الطائرة، وذلك أثناء ساعة الذروة، أمس الجمعة.

وتمكن الطيار من الهبوط بشكل آمن، هو وشخص كان معه بالطائرة، ولم يتم تسجيل أي حادث أثناء الهبوط، حسب المصدر نفسه.

وأعادت السلطات فتح الطريق مجددًا، بعد السيطرة على الموقف.

