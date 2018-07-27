بالفيديو.. نهاية مضحكة لتونسية خاضت تحدي “كيكي”

أقدمت فتاة في تونس، على خوض تحدي رقصة “كيكي”، في أحد شوارع منطقة سهلول سوسة في البلاد.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد كانت الفتاة منشغلة بالرقص أمام الكاميرا المثبتة في سيارتها، فيما ظلت حقيبتها الخاصة على كتفها خلال خوضها التحدي، وبينما راحت ترقص على أنغام أغنية، سقطت الحقيبة فى الشارع، لكنها لم تعرها اهتماما، رغبة منها في متابعة التحدي.

وفي الأثناء، ظهر شابان على دراجة نارية، واستغلا لحظة انشغالها بمتابعة الرقص، واختطفا الحقيبة ولاذا بالفرار، وحين تنبهت الفتاة ركضت خلفهما في محاولة للحاق بهما.

ومن غير المعروف إن كانت قد تمكنت من استعادة حقيبتها من اللصين أم لا.