بالفيديو.. عاملة في مطعم تبرح سيدة ضربًا وتلقنها درسًا قاسيًا

كشف فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نشوب عراك عنيف بين عاملة بأحد مطاعم “ماكدونالدز” وزبونة بعد إهانتها وسبّها.

واستفزت السيدة، النادلة، بعدما ألقت عليها مشروبًا، فبدأ الشجار. وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد وثّق المقطع المصور كيف سحبت النادلة غريمتها وأخذت تضرب رأسها على الطاولة عدة مرات، حتى أنها دفعتها بعنف أكثر من مرة، مما أدى إلى تمزق ملابسها وتعرية صدرها.

وانهالت النادلة الضخمة على السيدة باللكمات وقذفتها على أحد المقاعد، قبل أن يحاول الموظفون الآخرون فض الاشتباك بين السيدتين.

وفي الفيديو يظهر كيف حاولت موظفة أخرى ترتدي قميصًا أزرق محاولتها تهدئة السيدة، ولكنها لم تنل سوى ضربة بالمرفق في وجهها.

وفي محاولة أخيرة، أخذت السيدة مقعدًا لضرب النادلة، ولكنها نزعته منها بكل سهولة.

وذكرت التقارير أن النادلة أرادت تلقين تلك السيدة درسًا قاسيًا بعدما أهانتها وسبّت والدتها، حيث قالت لها: “أمي ليست متوفاة، عليكِ احترام أمي”.

وتم تصوير الفيديو من قِبل زبون آخر، حيث نشره على موقع “إنستغرام”، ولم يتضح بعد في أي فرع من فروع “ماكدونالدز” وقع ذلك الشجار، ولكن نظرًا للكنات السيدات، من المرجح أنه كان في الولايات المتحدة.