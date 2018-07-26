والد العريس الذي توفي بحريق في السعودية يروي تفاصيل الفاجعة (صور)

روى والد العريس مرتضى يوسف سهيل الخلف الذي توفي اختناقًا؛ إثر حريق شب في منزله بالأحساء في المملكة العربية السعودية تفاصيل الواقعة، قائلًا: “ابني عمر مرتضى يبلغ من العمر 26 عامًا، وتمت الخطبة في شهر رجب الماضي، والزواج تم قبل 27 يومًا فقط”.

وبحسب قناة “العربية”، كشف والد الضحية عن آخر لقاء جمعه بابنه، حيث أكد أنه اجتمع معه على وجبة العشاء في منزله، ثم ذهب مرتضى لغرفته لكي يخلد إلى النوم، وكانت زوجته قد سبقته للذهاب إلى الشقة، ثم فوجئ باتصال يخبره باندلاع حريق، لم يتمكن الحاضرون من السيطرة عليه؛ لأن الشقة كانت مغلقة.

وأكد والد مرتضى أن سبب الحريق هو شمعة أشعلتها الزوجة سقطت على دولاب للأحذية، والتأثر الكبير كان بسبب الاختناق من الدخان، مشيرًا إلى أن الزوجة ترقد الآن في المستشفى في قسم العناية المركزة، لتأثرها بالدخان، وتضرر رئتيها.

وأوضح والد “مرتضى” أن ولده من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولديه إعاقة ذهنية بسيطة، وهذا لم يؤثر على تقدمه لزوجته التي وافقت عليه، وهو إنسان سوي ويعتمد على نفسه، ويعمل في أحد مصانع التمور في الأحساء، ولا يحب الكسل والخمول، كما أنه إنسان محبوب من الناس، وكذلك زوجته التي لم تتردد بالقبول به.

وبيّن أن زواج مرتضى كان في قرية الشعبة بمحافظة الإحساء، ضمن احتفالاتها بزفاف 106 عرسان وعرائس في مهرجان الزفاف الجماعي الـ27 .

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية: إن الدفاع المدني بمحافظة الأحساء تلقى بلاغًا، مساء يوم الأحد الماضي، يفيد بنشوب حريق في صالة شقة سكنية بالطابق الثالث بمبنى مكون من 3 طوابق بحي الشعبة، وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني، وعند الوصول اتضح أن الحادث نجم عن نشوب حريق وكثافة دخانية شديدة في داخل الشقة.

وأضاف: “تمكن رجال الدفاع المدني عند الوصول من إخراج رجل يبلغ من العمر 26 عامًا، وسيدة تبلغ من العمر 19 عامًا، وهما في حالة إغماء وسط كثافة دخانية شديدة، وتم نقلهما بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى، وتبلغنا من المستشفى بوفاة الرجل أثناء تقديم الإسعافات له بغرفة الطوارئ، وأدخلت المرأة للعناية المركزة”.