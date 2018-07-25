بالفيديو.. مشاجرة على متن الخطوط الجوية الكويتية

نشبت مشاجرة بين عدد من ركاب طائرة، قيل إنها تابعة للخطوط الجوية الكويتية، ومضيفين وذلك خلال عودة الطائرة من إحدى الرحلات.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المشاجرة، التي تخللها تشابك بالأيدي داخل الطائرة أثناء تحليقها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في معلومات غير مؤكدة، أن المشاجرة وقعت على متن الخطوط الكويتية القادمة من إيطاليا بين 3 من الجنسية البنغالية ومضيفـَين بسبب خلاف على المقاعد، فيما تمت إحالة الأطراف إلى مركز الشرطة بعد هبوط الطائرة.

فيما شكك ناشطون بصحة عودة الطائرة من إيطاليا، مبينين أنها كانت عائدة من العاصمة البنغالية دكا.

ولم يصدر أي بيان رسمي في تفاصيل الواقعة إلى حد اللحظة.