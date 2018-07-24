ارتفاع ضحايا حريق اليونان المدمر إلى 50 قتيلاً (فيديو)

قال الصليب الأحمر في اليونان، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على جثث نحو 26 ضحية جراء حريق غابات مدمر شرقي أثينا، ما يرفع عدد الضحايا في الحريق الذي اجتاح المنطقة مساء أمس.

وقال نيكوس إكونوموبولوس، رئيس الصليب الأحمر اليوناني للتلفزيون: “ما يؤسف له؛ عثرنا على 26 جثة متفحمة بين منزلين”.

وقال شهود عيان في وقت سابق إنه تم رصد جثث في المنطقة وسمعوا روايات عن عدد آخر من الضحايا على بعد أمتار من شاطئ فرّ إليه المئات للنجاة بأنفسهم.

وكانت المحصلة الرسمية لضحايا الحريق في منتجع ماتي قبل اكتشاف المزيد من الجثث في الصباح 24 قتيلًا.