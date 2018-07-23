محل ملابس زفاف يتحول لساحة معركة بسبب “تنزيلات” (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي كيف تحول متجر ملابس زفاف في برمنغهام إلى ساحة معركة دامية خلّفت الدماء في جميع أنحاء المتجر، وامتدت إلى الشارع أمام المتسوقين المرعوبين.

وكشف الفيديو تفاصيل الشّجار المسلح الذي وقع في متجر “سحر” لملابس الزفاف في مدينة برمنغهام البريطانية بسبب تنزيلات تم الإعلان عنها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن رؤية سيدة في الفيديو وهي تمسك سلاحًا معدنيًا، وتدمر به الملابس المعلَّقة، بينما تتطاير الملابس، والماكنات، في جميع أنحاء المتجر المدمر.

وفي جانب آخر حطّم رجلان مسلحان بقضبان حديدية الأنوار، وألواح السقف، قبل ضرب رجل مرارًا وتكرارًا.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول الفيديو على نطاق واسع، حيث أشار مصدر إلى أن الشّجار نشب بعد خلاف حول سعر بدلة زفاف”.

وتداول الشهود قصتين مختلفتين عن سبب اندلاع الشجار الدموي، حيث قال البعض إن السبب هو محاولة استرداد أحد الزبائن للأموال، بينما قال البعض الآخر إنها سرقة.

وقالت فايزة شيراز، التي تعمل في سوبر ماركت “الحلال” المجاور: “كنا داخل المحل، عندما سمعنا ضجيجًا، ودخلت سيدة ملطخة بالدماء وهي تطلب استدعاء سيارة إسعاف، وبعد نصف ساعة تقريبًا في حوالي الساعة الـ 6 مساءً يوم السبت الماضي، وصلت الشرطة”.

وتجمع حشد كبير من الناس خارج موقع الحادث، واعتقل ضباط الشرطة شابًا وشابة بتهمة السرقة بالإكراه، كما اعتقلوا رجلًا يبلغ من العمر 46 عامًا بتهمة تخريب ممتلكات خاصة.