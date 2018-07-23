إخواني يعتدي على مصري تظاهر ضد قطر في لندن (صورة)

تعرّض مصطفى رجب رئيس ما يسمى “بيت العائلة المصري”، لاعتداء في العاصمة البريطانية لندن، من قبل القيادي الإخواني محمد جميل، رئيس منظمة تدعى “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”.

وقال مصدر من داخل “بيت العائلة” في تصريح لـ “إرم نيوز” إن الإخواني محمد جميل اعتدى على مصطفى رجب، بينما كان يشارك في تظاهرة ضد النظام القطري في لندن.

وأشار المصدر إلى أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على المتهم بالحادثة، وهو يخضع للتحقيقات جراء اتهامات بما اعتبر “محاولة اغتيال” المسؤول المصري.

وفي سياق قريب، ذكر الناشط والإعلامي معتصم الحارثي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن من قام بالاعتداء على مدير بيت العائلة المصرية هو محمد جميل، الذي يترأس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمعروف بولائه للنظام القطري.

وتأتى الواقعة بالتزامن مع تنظيم تظاهرة في لندن، تنديدًا بزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا، بسبب دعمه للإرهاب.

ويتكون “بيت العائلة” من عدد من العلماء المسلمين ورجال الكنيسة القبطية، وممثلين من مختلف الطوائف المسيحية في مصر وعدد من المفكرين والخبراء.