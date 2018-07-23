إسرائيل تغلق قسمًا من “حائط البراق”

المصدر: أ ف ب

أعلنت بلدية القدس أنها أغلقت قسمًا من حائط البراق، صباح اليوم الإثنين، بعد سقوط حجر يزن 100 كلغ دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وقال رئيس بلدية المدينة نير بركات في بيان، إن حجرًا يزن 100 كيلوغرام سقط قرب امرأة دون إصابتها”، مبررًا سبب إغلاق قسم من حائط البراق.

ويعتبر اليهود حائط البراق، الواقع أسفل باحة حرم المسجد الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان العام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم، ويعتبره المسلمون جزءًا من الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى، وقبة الصخرة، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين.

وسقط الحجر في القسم المختلط، حيث يمكن للنساء والرجال الصلاة معًا.

وأضافت البلدية:”ستتولّى هيئة الآثار التحقق من عدم وجود أي خطر قبل السماح مجددًا بفتح الموقع”.

وزار عشرات آلاف الأشخاص يوم أمس الأحد الموقع بمناسبة ذكرى خراب الهيكل لدى اليهود.

وقال حاخام الحائط لدى اليهود شموئيل رابينوفيتش، في بيان، اليوم الإثنين، إنه “حادث نادر جدًا وغير مفهوم يستلزم تحكيم الضمير”.