شاهد أين اختبأ هذا المجرم عند اقتحام الشرطة لمنزله (صورة)

نشر رجال شرطة أمريكيون صورة تفضح محاولة طريفة من مجرم للاختباء منهم في مكان غير متوقع، عندما اقتحموا منزله لاعتقاله.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشر قسم شرطة “سبوكان” في ولاية واشنطن، صورة طريفة عبر صفحته على “فيس بوك” تُظهر مشتبهًا به في جريمة عنف أسري وهو داخل جهاز مجفف الملابس.

وصوّر رجال الشرطة المجرم الذي لم يُكشف عن اسمه، بالكاميرا المثبتة على زيهم، لإظهار كيف تمكن من الاختباء في جهاز مجفف معلّق أعلى غسالة ملابس.

وكتبت إدارة الشرطة في صفحتها على موقع فيس بوك: “النسخة المطورة من لعبة الاختباء لا تفيد أي شخص”.

وأوضحت: “ما هو موضح في الصورة هو المدى الذي يصل إليه بعض المشتبه بهم لتجنب الشرطة”.

يُذكر أن الضباط وصلوا إلى الشقة بعد أن تلقوا معلومات تفيد بأن “مجرم العنف المنزلي” قد يعود إلى منزل ضحيته وينتهك أمر عدم التعرض.

وبعد الرصد، دخل المشتبه به المنزل، ورفض الخروج، ورغم مهارته في الاختباء، إلا أنها لم تضاهِ حاسة شم الكلاب البوليسية التي اكتشفته وساعدت في القبض عليه.

ومنذ نشر الصورة على فيس بوك تمت مشاركتها كثيرًا، وجذبت بعض التعليقات الساخرة المتعلقة بالغسيل، حيث قال أحد المستخدمين: “ربما يحاول غسل ذنوبه”، بينما قال آخر: “لن يشعر بالضيق في زنزانة السجن”.