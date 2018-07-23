وفاة 3 أطفال حرقًا أثناء تجهيز الأم وجبة الإفطار في مصر

لقي 3 أطفال مصرعهم حرقًا اليوم الإثنين، إثر اندلاع حريق في شقة ذويهم بمدينة السلام شرق العاصمة المصرية القاهرة.
وتسبب انفجار ماسورة الغاز بالمنزل، في اندلاع الحريق أثناء تجهيز الأم وجبة الإفطار، الأمر الذي تسبب في انتشار النيران بكافة أنحاء المنزل.
وامتدت النيران إلى غرفة الأطفال لتتسبب في وفاة 3 أطفال حرقًا، فيما تدخل الجيران لإنقاذ الأم وإخراجها من المكان ونقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
بدورها انتقلت فرق الحماية المدنية إلى المكان، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، كما فرضت قوات الأمن حاجزًا أمنيًا تحسبًا لأي طارئ.