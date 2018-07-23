بالفيديو.. شاهد طائرة قديمة تفشل في الإقلاع وتتحطم

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم طائرة أمريكية قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وعلى متنها 13 شخصًا.

وأصيب 8 أشخاص نقل أحدهم جوًا إلى المستشفى بعد معاناته من حروق بالغة، بعد أن فشلت الطائرة في الإقلاع.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، وقع الحادث بعد الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي في مطار “برنت ميونسيبال” في تكساس.

وفي الفيديو، يمكن رؤية طائرة من طرازC-47 تدعى “بلو بونيت بيل”، وهي تسير على المدرج وتحاول الإقلاع قبل أن تخرج عن السيطرة فجأة، ويصطدم أحد أجنحتها بالأرض.

وقال مكتب مقاطعة “برنت” في بيان: إنه “في الساعة الـ 9:18 صباحًا، تم إبلاغ شركة BCSO Communications عن حادث تحطم طائرة على المدرج في مطار برنت، ولحسن الحظ نجا جميع الركاب الذين كانوا على متنها، وتم نقل أحدهم بالمروحية إلى المستشفى لعلاج إصاباته الخطيرة”.

وأضاف: “تم نقل 7 أشخاص بواسطة سيارة إسعاف إلى بحيرات سيتون هايلاند بعد إصابتهم بجروح طفيفة، وتم إخماد النيران التي اشتعلت في الطائرة والعشب المحيط، من قِبل فرق إخماد الحرائق”.

وكانت الطائرة التابعة لسلاح الجو التذكاري تحمل 13 راكبًا، وهي متجهة إلى أوشكوش لعرض جوي. ومن المقرر أن يقوم مجلس سلامة النقل الوطني، وإدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الحادث.