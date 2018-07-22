فيديو يوثّق لحظة انتحار فتاة سورية في حلب

تداول ناشطون سوريون مقطع فيديو يُظهر حادثة انتحار فتاة سورية قامت بإلقاء نفسها من أعلى بناء سكني في حي السبيل بمدينة حلب، الأمر الذي أدّى إلى وفاتها.

وذكر ناشطون أن الفتاة المنتحرة تدعى نارينا طوارطيان (23) عامًا، قامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس في المبنى الذي تقطنه في حي السبيل.

ونقل موقع “هشتاغ سوريا” عن رئيس الطبابة الشرعية في مدينة حلب هاشم شلاش قوله:”إن السيدة تعاني من حالة عصبية أدت بها لإلقاء نفسها، ممّا أدى إلى وفاتها على الفور”.

ولم تتمكن “إرم نيوز” من الجزم بصحة مقطع الفيديو من مصادر مستقلة.