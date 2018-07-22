مصرع وإصابة 10 مصريين و22 سودانيًا في حوادث مرورية

لقي 5 عمال مصريين مصرعهم وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، جرّاء حادث سير مروّع على الطريق الدائري الجديد بمدينة العلمين في محافظة مرسى مطروح.

ووقع الحادث، وفق بيان لمديرية الصحة بمرسى مطروح، إثر تصادم سيارتي نقل ثقيل تحمل إحداهما عمالًا متوجهين إلى إحدى المناطق الإنشائية الجديدة.

وتسبب الحادث في تحول بعض العمال إلى أشلاء تناثرت على الطريق الدائري، قبل أن تتدخل فرق إسعافية وتقوم بجمعها ونقلها إلى أحد المستشفيات.

حافلة السياح السودانيين

في الإطار ذاته، أصيب 22 شخصًا سودانيًا، اليوم، جرّاء انقلاب حافلة كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان جنوب صعيد مصر.

ونُقل السودانيون المصابون إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، إذ أصيب معظمهم بكسور من الدرجة الأولى، وكدمات وجروح في أماكن متفرقة بأجسادهم.

وتشير التفاصيل إلى أن حافلة سياحية تحمل 22 سودانيًا كانت في طريقها إلى محافظة أسوان جنوب البلاد تعرّضت للانقلاب، بعدما حاول سائقها تفادي التصادم بسيارة على أقدم طريق صحراوي بالبلاد.

انتحار تحت عجلات المترو

وفي السياق ذاته، أقدم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، اليوم الأحد، على الانتحار بإلقاء نفسه تحت أحد قطارات مترو الأنفاق بالبلاد.

وأوضح المتحدث باسم هيئة المترو في مصر، أحمد عبد الهادى، أن سائق القطار رقم (119) فوجئ بشاب يلقي بنفسه أمام القطار بمحطة المرج القديمة شرق العاصمة القاهرة.

وتبّين أن سائق القطار كان عاجزًا عن تفادي الشاب فقام بدهسه بالقرب من رصيف المحطة، مشيرًا إلى أن الشاب لا يحمل أي أوراق ثبوتية، ولم يتم تحديد سبب انتحاره.