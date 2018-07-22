بالصور.. عدوى بكتيرية تنتشر بأحد مستشفيات السعودية والصحة تعلق

تسبب عدد من المخالفات في مستشفى “أبوعريش” العام بمنطقة جازان، جنوب غرب السعودية، بانتشار عدوى بكتيرية بين المرضى والمراجعين، وفق ما أوردت صحيفة “سبق” المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن “إجراءات خاطئة” اتخذتها المستشفى أدت إلى “نقل عدوى بكتيرية” بين المرضى والمراجعين، وتحديدًا في قسم العناية المركزة.

وكشفت المصادر أن من بين هذه الإجراءت “اتساخ أسرّة وشراشف المرضى ومخالفات في عمليات الغسيل، جراء عدم تطبيق اشتراطات وزارة الصحة فيما يتعلق بعمليات الصيانة ونقل المرضى في قسم العناية المركزة إلى موقع آخر”، ما تسبب في تنقل أنواع عدة من البكتيريا بين المرضى والمراجعين، وفق تقارير طبية، حصلت عليها الصحيفة.

وارتكبت المستشفى مخالفات عند إجراء أعمال الصيانة في قسم العمليات تمثلت في عدم تطبيق الإجراءات الآمنة، من بينها عدم وجود عزل كافٍ في مثل هذه الحالات، وفق المصادر، التي أشارت إلى أن العمليات الطبية وعمليات الصيانة كانت تجري في آن واحد بسبب عدم وجود مدخل ثانٍ للعمليات.

وعزت المصادر انتشار البكتيريا إلى وجود المياه بسبب انكشاف الخزانات؛ مبينة وجود تقارير طبية أخرى وثقت بعض الإصابات ببكتيريا تنتقل وتتواجد في المياه، إضافة إلى أخرى تنتقل عبر الهواء.

من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان نبيل غاوي؛ انتشار أي نوع من أنواع البكتيريا في المستشفى المذكور.

وقال غاوي: “لم يتم تسجيل أي حالة عدوى بكتيرية بقسم العمليات خلال الفترة الماضية، وتم عزل المنطقة التي تتم صيانتها عن الغرف التي تجرى فيها العمليات، وفيما يخص أغطية خزانات المياه فتتم صيانتها من قِبل الشركة بشكل دوري وعزلها وتنظيفها وتعقيمها ويتم تغييرها في حالة عدم صلاحيتها”.