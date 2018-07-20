البحث عن تركية وأطفالها الثلاثة بعد غرق قارب على حدود اليونان

قالت الشرطة اليونانية إنها تبحث اليوم الجمعة، عن تركية وأطفالها الثلاثة، بعد أن فقدوا عقب انقلاب قارب يحمل تسعة أشخاص في نهر إفروس، الذي يفصل اليونان عن تركيا.

وقال مسؤول في الشرطة إنهم أنقذوا أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و40 عامًا، وطفلًا، بعد أن تلقوا بلاغًا عن الواقعة شمال اليونان، في وقت مبكر من صباح أمس الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: “وفقًا لشهاداتهم فقد استقلوا القارب بهدف الوصول إلى اليونان من تركيا..، قالوا إن قاربهم اصطدم بصخرة أو شجرة أو شيء آخر وانقلب، منذ ذلك الحين فُقدت امرأة وأطفالها الثلاثة”.

ويستخدم لاجئون فارون من الحرب في سوريا ومناطق أخرى طريق تهريب المهاجرين القديم، عبر الحدود النهرية كما استخدمه أتراك أيضًا في السنوات الماضية، بعد محاولة انقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.