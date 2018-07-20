مقتل وإصابة 10 مصريين من عائلة واحدة في حادث سير مروع

لقي 8 مواطنين مصريين من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، إثر حادث مروري مروع بمركز الفشن في محافظة بني سويف جنوب البلاد.

وتعرضت عائلة مكونة من 3 أشقاء وأزواجهن وأبنائهم إلى حادث مروع خلال استقلالهم سيارة ميكروباص وانتقالهم لحضور مناسبة عائلية في العاصمة القاهرة.

واصطدمت السيارة الخاصة بالعائلة بسيارة نقل محملة بغرف خشبية على الطريق الصحراوي الغربي بين القاهرة والصعيد.

بدورها سارعت الجهات المعنية إلى نقل الضحايا والمصابين لأحد المستشفيات، فيما تدخلت فرق المرور في رفع آثار الحادث لإعادة فتح الطريق مجددًا.

ووفقًا لآخر إحصائية معلنة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، إذ بلغ عدد الوفيات في عام واحد 7115 وفاة بمعدل 808 وفاة لكل 100 ألف نسمة، و19.5 حالة وفاة يوميًا.

وكان وزير النقل المصري هشام عرفات، أكد في وقت سابق، أن نسبة حوادث الطرق في مصر قلت بنسبة 26% بفضل المشروع القومي للطرق الذي بدأ يجني ثماره، إذ عملت الوزارة على فصل صيانة الطرق عن إنشائها من أجل “الاهتمام بصيانة الطرق والحفاظ عليها”.