“الأندلس مول” بالسعودية يقر بحادثة الطفل.. وينفي وفاته (فيديو)

تراجعت إدارة “الأندلس مول” بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية عن نفي سابق لحادثة طفل وقعت داخله، معترفة عبر صفحتها في موقع التواصل “تويتر”، أن ما تم تداوله في مقطع موثق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طفل تعرض لحادثة داخل المول “صحيح”.

وأكدت الإدارة أن “الطفل بخير، ولم يمت”، عكس ما ورد في مواقع التواصل، مشددة على ضرورة تقصي الدقة في نقل الأخبار.

وأظهر مقطع فيديو متداول، طفلًا يركب “سكوتر” داخل المول، لكنه فقد على ما يبدو السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامه ببابه الزجاجي وفقدانه الوعي.

ولاحقًا، أظهر المقطع الأم وهي تهرع إلى مكان الواقعة، حيث سقطت على الأرض من الصدمة، فيما سارع حراس الأمن بالمول لرفع الطفل ونقله لعمل الإسعافات اللازمة له.