غرق 11 على الأقل في انقلاب قارب بولاية ميزوري الأمريكية

غرق 11 على الأقل في انقلاب قارب بولاية ميزوري الأمريكية

كان القارب يقل 31 شخصًا بينهم أطفال.

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الأمريكية، إن 11 شخاصا على الأقل غرقوا عندما انقلب وغرق قارب على متنه 31 شخصا في ظل أجواء عاصفة ببحيرة في ولاية ميزوري، مشيرة إلى أن غواصين يمشطون المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين، إن سبعة أشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.

وذكر ريدر في مؤتمر صحفي لاحق، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث في مرة أخرى في الصباح.

وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر، أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.

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