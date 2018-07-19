بالفيديو.. الأمن الأردني يمنع مواطنًا حاول الانتحار من شرفات مجلس النواب

بالفيديو.. الأمن الأردني يمنع مواطنًا حاول الانتحار من شرفات مجلس النواب

رئيس الحكومة عمر الرزاز منع الاقتراب من الرجل وحضنه وخرج معه من قاعة المجلس دون الاستماع لنتيجة التصويت بحكومته التي نالت ثقة النواب.

المصدر: الأناضول

منع الأمن الأردني، اليوم الخميس، مواطنًا حاول الانتحار من على شرفات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أثناء التصويت على الثقة بحكومة الرزاز.

وطلب المواطن الذي تسبب بقطع جلسة التصويت على الثقة بالحكومة الاستغاثة من النواب، فيما طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة، من رجال الأمن أخذه لمكتبه كي يستمع إليه بعد انتهاء الجلسة.

ولكن رئيس الحكومة عمر الرزاز، منع الاقتراب منه، وحضنه وخرج معه من قاعة المجلس.

وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس النواب، بأغلبية أعضائه على منح الثقة لحكومة عمر الرزاز، بعد خمسة أيام من مناقشة بيانه الحكومي.

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