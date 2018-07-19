سائق “زفة” يقتل عروسين غرقًا بعد أداء استعراضي

تمكّنت الأجهزة المعنية في مصر، اليوم الخميس، من انتشال جثتي عروسين وفتاتين لقوا مصرعهم غرقًا بأحد الترع بمحافظة البحيرة، خلال ليلة حفل زفافهما.

وتعرض العروسان محمد عاطف ودعاء أحمد إلى حادث مروع بعد سقوط سيارة الزفة الخاصة بهما في إحدى الترع، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، ليستمر البحث عنهما حتى العثور على جثتيهما في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وروى أصدقاء وأقارب العروسين تفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أن سائق سيارة الزفة أراد القيام بألعاب وحركات استعراضية مفاجئة بالسيارة لإسعاد العروسين، قبل أن يفقد السيطرة على عجلة القيادة ويسقط في إحدى الترع.

بدورها أصدرت النيابة العامة تصريحًا بدفن جثث العروسين والفتاتين الأخريين، مع التحفظ على السائق للتحقيق معه في الواقعة.

وتشهد مصر من حين إلى آخر حوادث مرورية تودي بحياة العرسان في ليلة الزفاف بسبب الإهمال الشديد والمبالغة في مراسم الزفاف على الطرق السريعة.