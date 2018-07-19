مصرع وإصابة 29 مصريًا في حادث مروع بالصعيد

لقي 12 مواطنًا مصريًا مصرعهم وأصيب 17 آخرون، اليوم الخميس، جراء حادث مروع بأحد الطرق الجديدة في محافظة المنيا جنوب صعيد البلاد.

وتشير التفاصيل إلى أن سيارة مقطورة محملة بأطنان من الأسمنت انحرف سائقها عن الطريق واصطدمت في أحد المطاعم المتواجدة على جانب الطريق ليتسبب في مصرع وإصابة قرابة 30 عاملًا بالمحاجر الخاصة بتصنيع مواد البناء.

بدورها سارعت الجهات المعنية إلى التعامل مع الحادث ونقل المصابين والوفيات إلى أحد المستشفيات الواقعة على طريق الشرفا بمحافظة المنيا، فيما تحفظت على السائق الذي خرج سليمًا من الحادث.

وقامت فرق من الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية بالتعامل مع تطورات الحادث، وتمكنت من إخلاء الطريق من آثار المطعم لإعادة الحركة مجددًا على الطريق.

وتتكرر حوادث المرور في مصر، بسبب السرعة والتهور لدى بعض السائقين وسوء حالة بعض الطرق.