السعودية.. أنباء عن انتحار محمد باني الرويلي “ملك الدحة”

توفي اليوم الإثنين، الفنان السعودي محمد باني الرويلي العنزي الملقب بـ “ملك الدحة” داخل سجنه في السعودية، بحسب ناشطين سعوديين وسط أنباء متضاربة عن مفارقته الحياة منتحرًا.

وتداول ناشطون وحسابات إخبارية سعودية أنباء عن وفاة الرويلي، ودشّن بعضهم وسومًا لنعيه واستذكار مآثره مثل #ملك_الدّحه و #محمد_باني_الرويلي.

ونشر حساب “تكاتف عنزة الرسمي” عبر موقع “تويتر” نعيًا للفنان الراحل جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة محمد باني الرويلي العنزي المُلقب بـ # ملك_الدّحه”.

ببالغ الحزن و الأسىى و بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر

وفاة : محمد باني الرويلي العنزي

المُلقب بـ #ملك_الدّحه

#ملك_الدحه_في_ذمة_الله pic.twitter.com/GxmYbZTfcb — حساب تكاتف عنزه الرسمي (@Al3nzie3) July 16, 2018

وتناقل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانتحار الرويلي في السجن، دون تقديم مزيد من التفاصيل من جانبهم ودون صدور بيان توضيحي من الجهات الرسمية.

وقال ناشط عبر “تويتر” باسم “هزاع” في هذا الشأن: “دعواتكم ل #ملك_الدحه ..شنق روحه بالسجن وتوفى الله يرحمه ويحط ذنبه على من كان السبب .. نعوذ بالله من قهر الرجال!”.

وقال ناشط آخر عبر حساب بعنوان “شخص عابر”: “أتمنى من الجميع لا يطلق لفظ الانتحار، الرجل أفضى إلى ما قدم وأقبل على رب رحيم مراعاة لمشاعر ذويه نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

اتمنى من الجميع لايطلق لفظ الانتحار

الرجل افضى الى ماقدم واقبل على رب رحيم

مراعاة لمشاعر ذويه نسأل الله له الرحمه والمغفر#ملك_الدحه #ملك_الدحه_في_ذمة_الله — ﮼شخص،عابـــر ✿ (@Assaf_al_3nzi) July 16, 2018

وذكر نشطاء أن سبب سجن الرويلي شجار تورط فيه مع رجال أمن خلال محاولته اعتراض موكب أمير منطقة الجوف التي ينحدر منها.

ومن غير الواضح على وجه الدقة متى تم سجن الرويلي الذي كان يرأس فرقة دحة الجوف.

والدَحة فن غنائي من الموروث الشعبي لقبائل شمال شبه الجزيرة العربية، كان يمارس قديمًا قبل الحروب لإثارة الحماسة بين أفراد القبيلة، وعند نهاية المعارك لوصفها والتغني بما دار فيها من بطولات ومآثر، أما الآن فهي تمارس في المناسبات والاحتفالات.