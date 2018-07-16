مصرع وإصابة 11 شخصًا بحادث مروع في دبي (صور)

تسبّب حادث مروري مروّع وقع في الساعة الواحدة ظهرًا على شارع الإمارات في الاتجاه من دبي إلى الشارقة بوفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، اثنان منهم حالتهما بليغة و6 حالات أخرى متوسطة.

وذكرت شرطة دبي على صفحتها الرسمية في موقع التواصل “تويتر”، أن الحادث نتج عن اصطدام حافلة بشاحنة، على الطريق المذكور.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمرور شرطة دبي، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث يرجع إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبة المتسببة في الحادثة والشاحنة، ما أدى إلى اصطدامها بها.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ سارعت الدوريات المرورية وسيارات الإسعاف بالانتقال إلى مكان الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.