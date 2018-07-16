راكبة تتسبب في إخلاء مطار أسترالي بحركة عفوية (فيديو)

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، كيف تسبب تسرع سيدة في إجلاء مئات المسافرين من مطار أسترالي، بعد إثارة مخاوف أمنية.

وتم إجلاء الركاب من مطار كيرنز، في أقصى شمال ولاية كوينزلاند الاستوائية، قبل فترة وجيزة من الساعة الواحدة مساء اليوم، وأعلن المطار أنه تم إخلاء المبنى الداخلي “بسبب وجود خرق أمني مشتبه به”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت مديرة عمليات مطار كيرنز، كيت ماك كاري كار، إن راكبة أثارت مخاوف أمنية، وتسببت دون قصد في إخلاء المطار بالكامل، بعد أن عادت للطائرة من خلال باب مخصص للخروج لتحضر شيئًا نسيته.

وأضافت: “تحدثنا إلى السيدة، ويُعتقد أنها تركت شيئًا داخل الطائرة وعادت لتحضره، ما دفعنا إلى إخلاء المطار بالكامل”.

وقال المطار عبر حسابه على تويتر: “يجري حاليًا إعادة فحص جميع الركاب، ونحن نتوقع أن تعود العمليات إلى طبيعتها قريبًا جدًا، نقدر صبركم وتفهمكم خلال هذه الفترة”.

وتأخرت عدة رحلات جوية، بينما اصطف الركاب في صفوف طويلة أثناء مرورهم بنقطة الأمن مرة أخرى.

وقال متحدث باسم المطار: “لم يكن هناك أي خطر على سلامة العامة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في المسألة، ولم يتم توجيه أي تهم حتى الآن”.