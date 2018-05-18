فقدان مواطن كويتي في البحر أثناء رحلة غوص

أعلن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عن فقدان مواطن كويتي يدعى سعود المسلم عصر يوم الجمعة، في البحر أثناء قيامه برحلة غوص حر بالقرب من منطقة الأرياق.

واستنجد شقيق المفقود، صالح المسلم، بكل من له علاقة بالإنقاذ البحري بضرورة التواصل معه، بعد إعلانه عن فقدان شقيقه عبر حسابه في “تويتر”.

وأوضح النشطاء أن “عمليات البحث عن المسلم جارية من قبل رجال خفر السواحل منذ فقدانه في منطقة الأرياق جنوب جون الكويت، ولم يتم العثور عليه حتى الآن”.

وتداول النشطاء وسم #سعود_المسلم، عقب ساعات قليلة من فقدانه، وسط تفاعل كبير من قبل أقرباءه وأصدقائه، “طالبين المساعدة من قبل أي شخص لديه معلومات تفيد بمعرفة مصير المسلم وسط دعوات بعودته سالماً”.

وكتبت شقيقة المفقود غالية المسلم “يا رب قر أعيننا برجعة أخوي وحبيبي سعود يا قادر على كل شي رجعه لنا سالم غانم يا رب احرسه بعينك التي لا تنام واكفه بركنك الذي لا يضام وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاؤه..”.

وعلقت الكاتبة بثينة العيسى وهي قريبة المفقود “ابن خالي #سعود_المسلم مفقود في البحر من الساعة ٤:٤٠ مساءً، اللي يقدر يساعد.. واللي يعرف شي، لا تخلّون”.

وفي ذات السياق طالب الإعلامي محمد جوهر حيات بالدعاء للمسلم “المواطن #سعود_المسلم مفقود في البحر ( الأرياق ) منذ عصر اليوم .. دعاؤكم له يا أهل الخير ربي يرجعه سالم لأهله .. ومنا إلى المسؤولين في خفر السواحل بوزارة الداخلية والله يجزاكم الخير”.