بالفيديو.. فيل يسحق رجلًا حتى الموت

وثقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لحظات مرعبة لمطاردة فيل بري لرجل يسبح في الماء بالقرب منه في بحيرة بالهند.

وأظهرت اللقطات الرجل الذي يتجول في الماء، بينما يتحرك الوحش المضطرب نحوه في منطقة سيراكيلا خراساوان في جهارخاند، شرق الهند، ثم يقوم الفيل بسحق الرجل حتى الموت بعد أن تعثرت قدماه وسقط على الأرض.

وبينما يحاول الرجل الخروج من البحيرة والهروب من الفيل، يتعثر كاحله ويسقط على الأرض، وبسرعة، يسعى أصدقاؤه إلى رفعه وحمله بعيدًا عن الفيل الذكر.

وعندما اتجه الحيوان العملاق بسرعة نحو المجموعة، ترك الرجال رفيقهم وهربوا، وفي هذه اللحظة، يدوس الفيل بوحشية على الرجل حتى الموت.

وحاول أصدقاء الرجل ردع الفيل الوحش من أفعاله العنيفة من خلال إلقاء الحجارة عليه، لكن هذا لم يوقفه عن هجومه وواصل هجومه الشرس على جسد الرجل.

وعقب انتهاء المعركة، استخدم المخلوق الشرس أنيابه وجذعه لرمي الضحية في الهواء ليسقط صريعًا.