بالفيديو.. مسنة فلسطينية تنقذ شبانًا محاصرين قنصهم الاحتلال في غزة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بشكل واسع، فيديو لسيدة فلسطينية مسنة تقوم بإنقاذ المصابين المحاصرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة، أثناء مشاركتهم في مسيرات يوم النكبة المستمرة.

ويظهر في الفيديو سيدة خمسينية تقوم بتشجيع الشبان المصابين والمحاصرين من قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في التنفس والبقاء في حالة وعي قدر الإمكان، ثم تشجيعهم على الاقتراب منها.

وفي خطوة جريئة تقوم السيدة الفلسطينية بمد ذراعيها من ثم نقلهم إلى الإسعاف لإنقاذ حياتهم.

وأكد شهود عيان لـ”إرم نيوز” أنهم بقوا ساعات طويلة محاصرين بالقرب من السياج الفاصل بين إسرائيل وغزة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم؛ بسبب خطورة المكان المتواجدين فيه.

وأشاروا إلى أن هذه المرأة بشجاعتها ومناداتها على سيارات الإسعاف والمسعفين ومساعدتها للجرحى تمكنت من إنقاذ عدد كبير من الجرحى، فيما تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان بعد ذلك ونقل الشهداء إلى مستشفى الشفاء بغزة.

ولاقى هذا الفيديو إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقوا على الفيديو بالقول :” هؤلاء عن حرائر فلسطين هن من يصنعن المجد والنصر بإذن الله”.