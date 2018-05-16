13 ألف دولار لمن يكشف لغز حريق التهم حافلات مدرسة بالسعودية

شب حريق ضخم في عدة حافلات نقل مدرسي بمدينة بريدة في القصيم السعودية، أمس الثلاثاء، عندما كانت متوقفة داخل الموقف الخاص بها، حيث تعرضت حافلتان للتلف الكامل، فيما تم إنقاذ الحافلات الأخرى.

وبحسب صحيفة “قبس” المحلية، فقد كشف أحد متعهدي النقل المدرسي بالقصيم، عثمان الغيداني، أنه تلقى اتصالاً يبلغه بوقوع الحريق فجرًا ليتوجه فورًا إلى الموقع، مبينًا أن النيران التهمت بعض السيارات أيضًا، وتمكن هو مع السائقين من التدخل في وقت قياسي واستبعاد باقي الحافلات من الموقع وإنقاذها من الحريق.

واعتبر الغيدان الحادث بأنه “غير لائق”، فيما رصد مكافأة قدرها 50 ألف ريال (13000 دولار) لمن يدلي بأي معلومات تتعلق بالحادث.