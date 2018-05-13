مفتعل حريق سيارات في مركز تجاري بدبي يكشف عن دافعه

‎ألقت شرطة دبي القبض على مفتعل حريق بمواقف مركز تجاري على طريق دبي العين، والذي أدّى إلى احتراق 11 سيارة، كانت متوقفة أمام المركز.

وأكد مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة مدينة دبي الإماراتية، المقدم عادل الجوكر، أن منفذ الحريق آسيوي الجنسية، وكان يهم بالهرب خارج الدولة بعد أن أقدم على افتعال الحريق الذي طال حافلة كانت في موقف “الآوتليت مول”، ثم امتد إلى السيارات المجاورة.

وبيّن “الجوكر” أن المتهم يعمل سائق مركبة نقل عام، ويقوم بنقل العاملين في المركز التجاري، وأنه أقدم على فعلته للانتقام من سائق من الجنسية نفسها بسبب خلافات سابقة معه، لافتًا إلى أنه أُصيب بحروق طفيفة أثناء قيامه بافتعال الحريق.

كما أكد أن المتهم أُحيل إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق، ومتابعة إجراءات التقاضي.