مصرع 4 طلاب بحادث سير مروع في السعودية (صور)

لقي 4 طلاب سعوديين مصرعهم وأصيب رجل مسن، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين وقع في محافظة ميسان قرب الطائف، جنوب غرب السعودية.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، وقع الحادث في منعطف صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف.

وهرعت غرفة عمليات الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة، إلى مكان الحادث، ونقلت الرجل المسن المصاب إلى مستشفى محافظة ميسان العام، فيما أشارت “سبق” إلى أن حالته “خطيرة”.

وأوضحت مواقع إخبارية سعودية أخرى، أن “الطلاب المتوفين، كانوا خارجين من الاختبار قبل أن يقع لهم الحادث المروع الذي قضوا على إثره”.