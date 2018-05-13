بالفيديو والصور.. حريق يشب في برج بمنطقة مارينا دبي

اشتعلت النيران، اليوم الأحد، في برج واقع بمنطقة مارينا دبي بدولة الإمارات، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان لاتخاذ التدابير اللازمة لإخماد الحريق.

وأصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بيانًا قال فيه: “تتعامل فرق الدفاع المدني في # دبي حالياً مع # حادث # حريق شب في برج “زن تاور” في منطقة # المارينا”.

تتعامل فرق الدفاع المدني في دبي حالياً مع حادث حريق شب في برج زن تاور في منطقة المارينا وقامت الفرق المختصة بإخلاء المبنى ولا يوجد أي تقارير عن تسجيل أي اصابات. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 13, 2018

وأضاف البيان: “قامت الفرق المختصة بإخلاء المبنى ولا يوجد أي تقارير عن تسجيل أي اصابات”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

مكتب دبي الإعلامي : تتعامل فرق الدفاع المدني في دبي حالياً مع حادث حريق شب في برج زن تاور في منطقة المارينا وقامت الفرق المختصة بإخلاء المبنى ولا يوجد أي تقارير عن تسجيل أي اصابات pic.twitter.com/r1TbdaSjCe — آراء الإخبارية (@Araa_News) May 13, 2018

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تتعامل فرق الدفاع المدني في دبي حالياً مع حادث حريق شب في برج “زن تاور” في منطقة المارينا وقامت الفرق المختصة بإخلاء المبنى ولا يوجد أي تقارير عن تسجيل أي اصابات.#الشارقة_للأخبار #الإمارات pic.twitter.com/eCTcCPebBk — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) May 13, 2018