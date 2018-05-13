بالفيديو والصور.. حريق يشب في برج بمنطقة مارينا دبي

بالفيديو والصور.. حريق يشب في برج بمنطقة مارينا دبي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

اشتعلت النيران، اليوم الأحد، في برج واقع بمنطقة مارينا دبي بدولة الإمارات، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان لاتخاذ التدابير اللازمة لإخماد الحريق.

وأصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بيانًا قال فيه: “تتعامل فرق الدفاع المدني في #دبي حالياً مع #حادث #حريق شب في برج “زن تاور” في منطقة #المارينا”.

وأضاف البيان: “قامت الفرق المختصة بإخلاء المبنى ولا يوجد أي تقارير عن تسجيل أي اصابات”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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