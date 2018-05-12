بالفيديو.. إنقاذ بطولي من شرطي لسائق احترقت سيارته بدبي

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ أحد أفراد شرطة دبي لحياة شخص علق في مركبته بعد احتراقها.

ويُظهر المقطع لحظة تدخل الرقيب محمد أحمد محفوظ لإنقاذ سائق من وسط ألسنة النيران التي التهمت سيارته على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وعلى الفور، قام الشرطي باتخاذ إجراءات السلامة الوقائية بإطفاء الحريق بالتعاون مع بعض المارة، وشاءت الظروف تواجد صهريج ماء بالقرب من موقع الحادث، و تم إطفاء الحريق وكسر الباب وإنقاذ المواطن.

وقالت شرطة دبي في تعليقها على الفيديو: “أنقذ الرقيب محمد أحمد محفوظ من مرتب المهمات الصعبة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ في # شرطة دبي مواطنًا من وسط ألسنة النيران بشجاعته واحترافيته، بعد أن شاهد حريقًا يلتهم سيارة في طريق العودة إلى منزله على شارع الشيخ محمد بن زايد”.

وأضافت في حسابها عبر “تويتر” اليوم: “وقد قام الرقيب الشجاع، بعد أن وجد باب السيارة مغلقًا، باتخاذ إجراءات السلامة الوقائية بإطفاء الحريق مع مساعدة أفراد الجمهور، وشاءت الظروف تواجد صهريج ماء بالقرب من موقع الحادث وعلى الفور تم إطفاء الحريق وكسر الباب وإنقاذ المواطن”.