القبض على مفحطين داخل الجامعة الإسلامية بالسعودية

تمكنت دوريات المرور السري في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، من ضبط اثنين من المفحطين، قاما بالتفحيط ضمن مجموعة مفحطين داخل حرم الجامعة الإسلامية، عقب انتهاء الاختبارات الأخيرة، ولا يزال المرور يلاحق بقية المتورطين.

وبحسب صحيفة “المدينة” المحلية، كشف مدير مرور المدينة المنورة العقيد صلاح الجابري، أن الأمن احتجز المركبتين بعد ضبط السائقين، مؤكدًا أنه وجّه إلى ضبط بقية المركبات المشاركة في أسرع وقت ممكن.

وتم التوصل إلى المركبتين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقها، وتتمثل بحجز المركبة 15 يومًا وغرامة 20 ألف ريال (5,333 دولار)، والإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وذلك بحال كان التفحيط للمرة الأولى، في حين تضاعف العقوبة بحسب عدد مرات الممارسة.

يذكر أن المرور السري تحرك لضبط المتورطين، بعد تداول مقاطع تظهر مجموعة من الطلاب يمارسون التفحيط داخل حرم الجامعة الإسلامية، وكذلك في الشارع الموازي للسور الجنوبي لمبنى الجامعة.