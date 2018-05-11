بالفيديو.. ثعلب يتجول بحرية في مدرج مطار سعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، يظهر ثعلبا يتجول بكامل حريته قرب مدرج طائرات بمطار محافظة بيشة في منطقة عسير.

ووفق صحيفة “عكاظ” المحلية، فقد علق مدير المطار علي الشهراني على المقطع المتداول بقوله إن فرق السلامة والصيانة تقوم بدوريات دائمة، وذلك لضمان خلو منطقة ساحات مدرج المطار من الحيوانات البرية.

وأوضح أن وجود الكلاب والذئاب في المطارات أمر وارد، مبينًا أن أرض المطار ممتدة على مساحات كبيرة وتشترك في حدودها مع المناطق البرية البعيدة عن السكان حيث تكثر الحيوانات.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة.