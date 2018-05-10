بالفيديو.. شجاعة شرطي تنقذ طفلة علقت في سلم كهربائي

حالت شجاعة شرطي صيني دون تعرّض طفلة إلى الخطر، عندما علقت في سلم كهربائي في أحد مراكز التسوق على ارتفاع 21 مترًا.

ووثّق مقطع فيديو، انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة البطولية للشرطي المحلي، زو يانجي، الذي سارع لإنقاذ الطفلة، البالغة 3 أعوام، والتي علقت على سلم كهربائي وتدلت على ارتفاع 21 مترًا.

وكان يانجي خارج الخدمة عندما تدخل لإنقاذ الفتاة في مركز تجاري في مدينة “تشنغتشو” الصينية، بعدما واجهت الأم صعوبة في سحب طفلتها إلى بر الأمان، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

ويُظهر الفيديو الصادم الفتاة وهي تتدلى من جانب السلم الكهربائي حتى تمكن المنقذ الشجاع من حملها وسحبها إلى درجات السلم.

وكشفت “لي” والدة الطفلة عن شعورها بالرعب؛ لأن ابنتها كانت على بعد ثوان من الموت وعاجزة عن انقاذها، حتى تدخل الشرطي.

وبالحديث عن الواقعة، قالت الأم “إنها وابنتها كانتا على وشك الخروج من المتجر، ولكن الطفلة لم ترغب بالذهاب، فأفلتت يدها وامسكت بحافة السلم حتى علقت”.

ولحسن الحظ، لم تُصب الطفلة بأي جروح، ولكن المقطع يُظهر كيف سقط الرجل من على السلم بعد إنقاذ الطفلة؛ ما تسبب في كسر كاحله.

وعلى الرغم من عرض والدة الطفلة مكافأته نظير عمله البطولي، كان يانجي متواضعًا ورفض العرض قائلًا: “إصابتي لا تقارن بحياة الطفلة، فأنا شرطي وخدمتي للشعب، وهذا واجبي”.