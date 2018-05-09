رجم امرأة متهمة بتعدد الأزواج حتى الموت

قال سكان بلدة في جنوب الصومال إن متشددين من حركة الشباب الإسلامية المتشددة رجموا امرأة حتى الموت اتهموها بتعدد الأزواج.

وتجمّع سكان بلدة سبلالي بإقليم شبيلي السفلي ليشهدوا رجم شكرية عبد الله (30 عامًا) التي يُزعم أنها اتخذت 11 زوجًا.

وقال محمد أبو عثمان حاكم إقليم شبيلي السفلي من حركة الشباب “شكرية عبد الله مثلت أمام المحكمة مع 9 من أزواجها منهم زوجها الشرعي وكل منهم يقول إنها زوجته”.

وتقاتل حركة الشباب من أجل فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال.

ولا تسمح المحاكم التي أقامتها الحركة المتشددة بتمثيل قانوني للمتهمين أو استئناف للأحكام.