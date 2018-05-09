زلزال قوي في طاجيكستان يثير فزع سكان كابل وإسلام آباد

أثار زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، الأربعاء، فزع سكان العاصمتين الأفغانية كابل والباكستانية إسلام آباد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأربعاء، إن مركز الزلزال كان على الجانب الآخر من الحدود، في جزء ناء من طاجيكستان، حسب ما أوردت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأفاد الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان، عمر محمدي، بأن طفلين صغيرين أصيبا في كابل عندما انهار منزلهما جراء الزلزال.

وفي إسلام آباد وكابل، فر الناس من مكاتبهم ومنازلهم إلى الشوارع.

وفى وقت سابق اليوم، هز زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر أجزاء من شرق باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وتسبب في حدوث تدافع في مدرسة في مدينة بانو، شمال غربي باكستان، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 طلاب، حسب محمد أسلم، المسؤول في الشرطة المحلية.